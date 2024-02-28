⚡️Итоги дня: букет к 8 Марта обойдется в 3,2 тыс руб., колонку Алису отдели в пальто

Самые интересные новости за 22 февраля в кратком обзор:

Биологи в исследовании, опубликованном в журнале Nature, выяснили, как поют усатые киты.Механизм сходен с тем, что используют другие млекопитающие и человек, по в ходе эволюции киты смогли приспособить его для применения под водой.

Мужские духи подорожали примерно на 30% к 23 февраля. А эксклюзивные ароматы — на 15%.

Концерн Boeing объявил, что Эд Кларк, руководитель программы 737 Max, покидает компанию после январской аварии с выпавшей в полете дверью, которая нанесла ущерб репутации производителя самолетов и стоила ему миллиардов долларов.

Мужчина купил поддержанную колонку Алису. А когда открыл коробку, нашел вязаную сумку, чтобы колонка «не замерзала», и невероятно трогательное письмо от ребёнка, родители которого продали девайс. Малыш попросил не обижать Алису и не оставлять ее одну. Алиса в шубе

Букет цветов к 8 Марта в этом году в среднем будет стоить около 3,2 тысячи рублей, что на 15-20% дороже, чем в прошлом году.

Яндекс стал самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes. Её стоимость оценивается в $12,5 млрд.