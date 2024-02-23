⚡️Новые санкции США: 11 российских банков и НСПК

АО «НСПК» — оператор российской национальной платежной системы «Мир», принадлежащий ЦБ РФ.
В организации заявили, что санкции не повлияют на работу платёжных сервисов на территории России, а работа «Мира» с банками за рубежом будет зависеть от того, захотят ли они принимать эти карты. На российской стороне ограничений нет, уточнили в НСПК.
Также в нём банки:
Модульбанк
Авангард
СПБ Банк
Быстробанк
Ростфинанс
Челиндбанк
Датабанк
Морской банк
Банк МФК
Ижкомбанк
Кавказский Комсельхозбанк
И финансовые компании:
БСФ Капитал
Эльбрус Капитал
Орбита Кэпитал Партнерс
Гвардия Капитал
Релиз: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117
Включение в SDN-лист сопровождается заморозкой активов в США, запретом для американских граждан и компаний на работу с подсанкционным лицом и изоляцией от долларовой системы.
Комментарии3
Ого
Забанят все банки в итоге
Бабахнули по платежной системе МИР. Сейчас будем наблюдать картину, как "дружественные" страны станут выпиливать эти карты из своего поля.