Имущественный вычет

Можно получить имущественный вычет на покупку одной квартиры и на ипотечные проценты по другой квартире

Если вы купили квартиру до 2014 года и получили по ней имущественный налоговый вычет, то повторно получить такой вычет на покупку другой квартиры – нельзя, даже если первая квартира стоила менее 2 млн рублей.
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Об этом напоминают региональные налоговики.

Но есть еще имущественный вычет на проценты по кредиту, который был получен на покупку жилья.

Таким образом, если человек ранее не заявлял расходы на погашение процентов по кредиту в составе имущественного вычета по НДФЛ в отношении жилья, приобретенного до 2014 года, он вправе претендовать на получение вычета сейчас, если купит новое жилье в кредит.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Сейчас максимальный размер имущественного вычета:

  • на покупку жилья – 2 млн руб. (на несколько объектов);

  • на проценты по ипотеке – 3 млн руб. (на один объект).

В прошлом году в Госдуму вносили законопроект, по которому вычет на проценты можно использовать на несколько объектов, так как зачастую по одной квартире проценты бывают менее 3 млн рублей.

Но пока этот проект так и не рассмотрен.

О том, что вычет по НДФЛ на ипотечные проценты по новой квартире дадут, даже если вычет по старой квартире был до 2014 года, ранее Минфин разъяснял в письме от 26.12.2023 № 03-04-05/125867.

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Можно получить имущественный вычет на покупку одной квартиры и на ипотечные проценты по другой квартире

Если вы купили квартиру до 2014 года и получили по ней имущественный налоговый вычет, то повторно получить такой вычет на покупку другой квартиры – нельзя, даже если первая квартира стоила менее 2 млн рублей.

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