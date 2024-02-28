«Сбер» просит клиентов обновить мобильное приложение на Android

Сбербанк посоветовал пользователям устройств на Android обновить приложение «Сбербанк Онлайн». Работа устаревших версий от 12.14 до 14.6 будет ограничена. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Обновить приложение можно всего за несколько минут любым удобным способом: в магазинах приложений RuStore (для устройств любых производителей), GetApps (для Xiaomi), AppGallery (Huawei) и Galaxy Store (Samsung) или на сайте банка, — сказано в сообщении.

Также банк просит пользователей обновить приложения, установленные в 2023 году (версии от 14.7 до 14.9).

Чтобы узнать свою версию приложения, нужно перейти в раздел «Профиль» и выбрать строку «О приложении». Также информация о версии показывается при запуске приложения, внизу экрана ввода пароля.