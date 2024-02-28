Налоговики будут проверять признаки дробления на маркетплейсах

ФНС начнет следить за кросс-граничными сделками, будет проверять пивоваров и продавцов табачных изделий, а также искать дробленку на маркетплейсах.

В 2024 году ФНС продолжит искать признаки дробления бизнеса и основной упор будет сделан на маркетплейсы. Также под пристальное внимание налоговиков попадут пивовары, компании, которые производят или продают табак и электронные сигареты. ФНС особенно внимательно начнет следить за кросс-граничными сделками.

Об этом рассказала Марина Голубенцева, партнер, руководитель практики налогового консалтинга и аудита, Bellerage.

Сейчас миф «я маленький, меня не заметят» больше не работает. Автоматические системы ФНС видят всех, — сказала Марина Голубенцева.

Уже сейчас ФНС отслеживает компании, которые признают выручку за оказание услуг позднее периода ее возникновения. Бизнес рискует попасть на большие штрафы, а также придется подавать уточненные декларации.

Предприятия из реестра МСП обязаны применять льготные ставки по страховым взносам. Если бизнес этого не делает, то возникает переплата в бюджет, которую предприниматели включают в расходы, но из налога на прибыль превышения исключены.

Эта претензия стала модной в последние два года, — сообщила эксперт.

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