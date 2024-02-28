У ВТБ появится вклад, привязанный к ключевой ставке Центробанка

Для держателей пакетов «Прайм» и «Привилегия» ВТБ создаст вклады-«флоатеры», доходность которых будет зависеть от ключевой ставки.

ВТБ предложит состоятельным клиентам вклады, доходность по которым будет привязана к ключевой ставке ЦБ. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя Private Banking и «Привилегия» банка ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.

Теперь собираемся расширить и линейку сберегательных продуктов вкладом-«флоатером», доступным всем держателям пакетов «Прайм» и «Привилегия». С учетом сохранения высокой ключевой ставки в феврале, мы приняли решение о его выводе на рынок в самое ближайшее время, — сказал Дмитрий Брейтенбихер.

Вклады в рублях могут открыть привилегированные клиенты. Срок размещения средств от шести месяцев до трех лет. Вкладчики могут выбрать, как получать доход: через капитализацию процентов или ежемесячными выплатами на отдельный счет.