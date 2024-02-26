Бизнес обяжут платить пострадавшим от утечек

У операторов персональных данных появится финансовое обеспечение на случай возникновения утечек персональных данных. Из этих средств будут выплачивать компенсации пострадавшим.

Операторы персональных данных будут обязаны иметь финансовое обеспечение для возмещения ущерба людям, персональные данные которых оказались в открытом доступе из-за проблем компании в системе безопасности. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

Сейчас обсуждаем вопрос ответственности операторов персональных данных не только перед государством, но и перед субъектами персональных данных. Для этого разрабатываем законопроект, который обяжет компании, которые занимаются персональными данными, иметь у себя финансовое обеспечение для возмещения ущерба нашим гражданам, — сказал Артем Шейкин.

По мнению Совета Федерации, такой подход заставит компании серьезно относиться к защите своих информационных ресурсов.

Страховать нужно не только риски, связанные с компенсацией морального вреда и иных нарушений прав субъектов персональных данных, но и чтобы у операторов, которые обрабатывают значительное количество данных, была возможность даже административный штраф заплатить, — заявил замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.

Представители страховых организаций считают, что в законопроекте должны быть точно определены признаки страховых случаев, а также компенсационные лимиты. Расплывчатые идеи могут затруднить работу по созданию резервов и выработку тарифов для страхуемых компаний.