Бизнес обяжут платить пострадавшим от утечек

Операторы персональных данных будут обязаны иметь финансовое обеспечение для возмещения ущерба людям, персональные данные которых оказались в открытом доступе из-за проблем компании в системе безопасности. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.
Сейчас обсуждаем вопрос ответственности операторов персональных данных не только перед государством, но и перед субъектами персональных данных. Для этого разрабатываем законопроект, который обяжет компании, которые занимаются персональными данными, иметь у себя финансовое обеспечение для возмещения ущерба нашим гражданам, — сказал Артем Шейкин.
По мнению Совета Федерации, такой подход заставит компании серьезно относиться к защите своих информационных ресурсов.
Страховать нужно не только риски, связанные с компенсацией морального вреда и иных нарушений прав субъектов персональных данных, но и чтобы у операторов, которые обрабатывают значительное количество данных, была возможность даже административный штраф заплатить, — заявил замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.
Представители страховых организаций считают, что в законопроекте должны быть точно определены признаки страховых случаев, а также компенсационные лимиты. Расплывчатые идеи могут затруднить работу по созданию резервов и выработку тарифов для страхуемых компаний.
Комментарии3
Ещё один "добровольный" взнос в фонд-пирамиду?
Ну и зачем тогда вообще содержать какие-то системы безопасности?
Заплатил взнос. А дальше уже тебя вообще ничего не касается: пусть течёт себе канализация, как ей течётся - ты же всё равно уже всё оплатил авансом!
Я правильно понял основную мысль сенатора Артемки?
По мнению Совета Федерации, такой подход заставит компании серьезно относиться к защите своих информационных ресурсов.
на мой взгляд, такой подход ЦЕЛИКОМ и ПОЛНОСТЬЮ лишает какой-либо заинтересованности в серьёзности! Компания уже всё оплатила! Что будет дальше - её уже ничего не инетересует
Еще не мешало бы озаботиться финансовым обеспечением во имя тех, кто теоретически может переходить улицу на красный сигнал светофора.
P.S. Агафья Лыкова может не напрягаться.