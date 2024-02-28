Путин принял порядок исключения компаний из реестра экономических операторов

Юридические лица будут исключены из реестра экономических операторов, если их акционеров привлекли к уголовной ответственности.

Президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет основания для исключения юридических лиц из реестра уполномоченных экономических операторов.

Из реестра будут исключены компании, если их учредители, руководители, главные бухгалтеры и владельцы более 10% акций попали под уголовную ответственность и были уволены после совершения преступления.

Речь идет о лицах, которые совершили преступление в то время, когда занимали соответствующие должности. Для исключения из реестра нужно, чтобы обвинительный приговор в отношении акционеров, главбухов или учредителей вступил в силу.

Раньше операторов могли исключить из реестра, если к уголовной ответственности привлекали действующих акционеров и руководителей, а не уволенных.