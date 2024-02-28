Против участников картельных сговоров завели 287 дел

Нарушители заплатили штрафы на сумму больше 1 млрд рублей, по материалам ФАС возбудили 39 уголовных дел.

В 2023 году Федеральная антимонопольная служба возбудила 287 дел в отношении соглашений, которые ограничивали конкуренцию и приводили к образованию картелей. Об этом сказано на сайте ФАС.

Служба нашла 224 нарушения антимонопольного законодательства на торгах в 72 регионах. Ответчиками по делам выступили 307 хозяйствующих субъектов и 24 заказчика. Картельные соглашения на торгах заметили в 2 911 закупок с общей суммой 174 млрд рублей.

Нарушения антимонопольного законодательства установлены при реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» и «Экология». ФАС возбудила 24 дела против участников нацпроектов, общая сумма контрактов составила 10,8 млрд рублей.

Также по материалам ФАС в 2023 году возбудили 39 уголовных дел, 13 из которых с признаками заключения картеля (ст. 178 УК), а остальные 26 дел проходят по иным составам Уголовного кодекса.

В федеральный бюджет от штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС, поступило больше 1 млрд рублей.