🙅 Главбух имеет право уволиться, даже если нет замены и не сдан годовой отчет

Главбух хотела уволиться, но не тут-то было. Директор ее не отпускает – требует сначала сдать все отчеты за 2023 год, найти на свое место другую работницу, и уже потом уходить.

Такую ситуацию разобрал Роструд.

Между тем, главный бухгалтер может написать заявление об увольнении по собственному желанию и через 2 недели быть свободным.

В данной ситуации главбух отправила заявление почтой, директор получил его 16.02. Значит, 01.03 должно пройти увольнение.

Ранее Роструд уже разъяснял, что увольнение главбуха идет по общим правилам – с предупреждением за 2 недели.

А у вас были проблемы с увольнением с должности главбуха? Не приходилось вам со скандалом вырываться на свободу?

Кстати, компания может обойтись и без главного бухгалтера. Учет может вести, например, директор (письмо Роструда от 26.01.2024 № ПГ/00436-6-1).