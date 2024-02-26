🙅 Главбух имеет право уволиться, даже если нет замены и не сдан годовой отчет

Такую ситуацию разобрал Роструд.
Между тем, главный бухгалтер может написать заявление об увольнении по собственному желанию и через 2 недели быть свободным.
В данной ситуации главбух отправила заявление почтой, директор получил его 16.02. Значит, 01.03 должно пройти увольнение.
Ранее Роструд уже разъяснял, что увольнение главбуха идет по общим правилам – с предупреждением за 2 недели.
А у вас были проблемы с увольнением с должности главбуха? Не приходилось вам со скандалом вырываться на свободу?
Кстати, компания может обойтись и без главного бухгалтера. Учет может вести, например, директор (письмо Роструда от 26.01.2024 № ПГ/00436-6-1).
Комментарии3
Совсем дурак что ли?
Я бы сходу нашел замену - указал бы на этого директора.
да, у меня такое было (достаточно давно). Приблизительно в первых числах месяца, я сделала БФО, декларации, сдала. P.S. директор потом возмущался, почему цифры в отчетности изменились.
Бухгалтеры не люди? Не может уйти без выполнения всего всего на год вперед 😁? Конечно неприятно когда так уходят. Но видно обстоятельства так сложились. Может и сам директор вынудил. Срочно искать замену. Аутсорсинг есть. Быстро сделают.