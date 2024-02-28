Лимит по IT-ипотеке могут повысить до 700 млрд рублей

Новый лимит будет увеличен на 200 млрд рублей, что позволит IT-специалистам получить еще не менее 15 тысяч льготных кредитов на покупку жилья.

Минцифры внесло проект изменений в постановление правительства, по которым общий лимит кредитов для IT-ипотеки увеличат с 500 до 700 млрд рублей. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минцифры считают, что увеличение лимита позволит оформить льготный кредит на покупку жилья еще не менее 15 тыс. IT-специалистов.

Льготную IT-ипотеку запустили в мае 2022 года. С того момента общий объем выданных займов составил 447 млрд рублей. Банки одобрили 51,1 тыс. заявок, а всего их подали 167 тыс.

В 2023 году требования для получения IT-ипотеки смягчили. Сотрудникам младше 35 лет разрешили не подтверждать уровень дохода, а также расширили возрастные рамки заемщиков.