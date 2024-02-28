Налоги, взносы, пошлины

Какие налоги надо уплатить до завтра

Вчера был срок сдачи отчетов, завтра – срок уплаты налогов.
214 109

Не забудьте уплатить до 28.02.2024:

  • НДС – 1/3 за 4 квартал 2023 года;

  • налог на прибыль за февраль;

  • земельный налог за 2023 год;

  • транспортный налог за 2023 год;

  • налог на имущество за 2023 год;

  • страховые взносы за январь 2024 года;

  • НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024;

  • НДПИ за январь 2024 года;

  • НПД за январь 2024 года.

Разберитесь в специфике ЕНС и ЕНП, научитесь вести налоговый учет в компании по правилам 2024 года на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»

Вас ждут видеоуроки, практические задания, проверочные тесты, куратор в процессе обучения и онлайн-встреча с экспертом.

Вы можете купить курс по специальной цене за 12 290 рублей вместо 32 890 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

На все курсы повышения квалификации действует скидка до 87%! Перейти в каталог.

Начать дискуссию

Бесплатно с НДФЛ

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры

Продать жилье и не платить НДФЛ можно, если срок владения превышает минимальный, или если срок маленький, но вычеты перекрывают доход. Когда-то надо сдавать декларацию 3-НДФЛ, когда-то – не надо.

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры
7

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип СберРешения
СберРешения
Трудовое право

Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю

Расскажем, что такое релокация работника, какие есть особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов для релокантов, и как релокантам соблюсти требования валютного контроля. Что должен знать работодатель, если сотрудник валютный резидент России.

Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю
27
Логотип БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

💰Как продать готовый бизнес без рекламного бюджета в короткий срок. Советы от эксперта

💬Как правило для того, что бы продать 1 микро-бизнес стоимостью до 10.000.000₽ — закладывается рекламный бюджет: 30.000₽-50.000₽.

6

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Русские офшоры (САР)

В специальных административных районах зарегистрировались около 200 иностранных компаний

В специальные административные районы за 2023 год переехало порядка 200 иностранных организаций с российским участием.

14
Обзоры для бухгалтера

Какие законы и изменения вступают в силу с 1 марта 2024 года

Обзор изменений, которые важны не только бухгалтеру. Запрет рекламы VPN-сервисов, новые требования к ипотеке, повышение пенсий, новое в лицензировании, маркировке, электронных документах.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
23
ЭДО

С 1 марта будет новый формат электронных доверенностей

Электронные доверенности, оформленные по старому формату, будут принимать до 28 февраля 2025 года. Новые документы можно сделать бесплатно в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

42

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип LANIT Document Management
LANIT Document Management
ЭДО

Обзор систем электронного документооборота (СЭД)

Основной инструмент для организации электронного документооборота — программные решения под названием СЭД (системы электронного документооборота). Современный рынок СЭД предлагает широкий выбор решений разных вендоров. Рассмотрим пять популярных СЭД, функциональные возможности которых наиболее полно покрывают потребности российского бизнеса.

Обзор систем электронного документооборота (СЭД)
21
Воинский учет

Воинский учет: что нужно проверить компаниям и как не получить штрафы

Компаниям нужно не реже одного раза в год проводить сверку с военкоматами. Будут проверять личные данные военнообязанных сотрудников и то, как организация ведет воинский учет.

81
Бесплатно с Декларация по УСН

Как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП. Мини-курс

В мини-курсе рассмотрим, как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП и разберем, какие выплаты отразить в декларации, чтобы уменьшить налог за 2023 год.

Как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП. Мини-курс
16
Налоговые требования

КУБ дня. Про странное требование от ФНС

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про странное требование от ФНС
1
63
Валюта

Центробанк сохранит ограничения на снятие наличной валюты

Валютные ограничения будут действовать до 9 марта 2024 года, ЦБ может их продлить, поскольку видит тенденцию к девалютизации.

52
Логотип Алжанбек
Алжанбек
Маркетинг

Если ты не копирайтер, но нужно что-то написать: ну очень простые правила про предложения

Продолжаем серию статей о том, как писать понятные тексты человеку, который никогда этому специально не учился.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
54

Разборы законов

1 183
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Пользователи интернета

В Яндекс ID можно авторизоваться по лицу или отпечатку пальца

Пользователям больше не придется запоминать пароли от сервисов «Яндекс». В личном кабинете Яндекс ID появилась авторизация по лицу или отпечатку пальца.

28
Трудовое право

👷🍜 Если вы работаете, пока ваш коллега обедает, вам за это не доплатят

Работнику, который выполняет обязанности временно отсутствующего коллеги, должны платить за совмещение. Но обед – это не временное отсутствие и за него доплачивать не будут.

2
76
Налоговый учет

Резерв по сомнительным долгам: частые ошибки бухгалтеров. Проверьте, нет ли их у вас

Самая распространенная ошибка бухгалтера — начислять резерв по сомнительным долгам одинаково в налоговом и в бухгалтерском учете. Узнайте, почему так делать нельзя

114
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина

Почему в 2024 году аналитик 1С более оплачиваемая профессия, чем главбух?

Сегодня компании стараются максимально автоматизировать свои рабочие процессы. Большинство организаций в нашей стране «сидит» на «1С». Именно поэтому спрос на аналитиков 1С постоянно растет. Уровень заплат таких специалистов более 200 тыс руб. И это в среднем по РФ. Круто да? А теперь объясним почему такое ценообразование и как войти в новую профессию.

Почему в 2024 году аналитик 1С более оплачиваемая профессия, чем главбух?
31
282
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Зарплата

Что грозит работодателю, если не проводить индексацию зарплат

Ежегодная индексация доходов сотрудников — обязанность каждого работодателя. Рассказываем, какие штрафы грозят работодателю за отсутствие индексации, как рассчитывать, проводить и оформлять. В статье — образцы заполнения необходимых документов.

Что грозит работодателю, если не проводить индексацию зарплат
163
Расходы по налогу на прибыль

Изучение конъюнктуры рынка идет в состав прочих расходов

Расходы на рекламу – это прочие расходы по подп. 28 п. 1 ст. 264 НК. Но изучение конъюнктуры рынка к таким расходам не относится.

36

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Отчетность

Вновь созданный бизнес: какую отчетность сдавать в 2024 году

Когда вы открыли новый бизнес, возникает обязанность подавать отчеты в налоговую, СФР, статистику. На состав отчетности влияют форма бизнеса — ООО или ИП, наличие наемных работников, а также выбранная система налогообложения. Разберем подробнее, что и когда сдавать в 2024 году.

Вновь созданный бизнес: какую отчетность сдавать в 2024 году
32
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Бухгалтеры

Дорогая или любимая? О замене главного бухгалтера

Звонит совладелец компании, занимающейся производством и торговлей электротехническим оборудованием. Он же является руководителем компании. Вообще-то по виду деятельности уже можно определить какие проблемы у компании: больше всего заморочек в учёте и потерь денег в рознице, в строительном опте и общепите.

Дорогая или любимая? О замене главного бухгалтера
245