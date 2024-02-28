Какие налоги надо уплатить до завтра

Не забудьте уплатить до 28.02.2024:

НПД за январь 2024 года.

НДПИ за январь 2024 года;

НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024;

страховые взносы за январь 2024 года;

налог на имущество за 2023 год;

транспортный налог за 2023 год;

земельный налог за 2023 год;

налог на прибыль за февраль;

НДС – 1/3 за 4 квартал 2023 года;

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