Участникам СВО разрешат не платить проценты по кредитам

Правительство уже одобрило идею Минфина освободить военнослужащих от уплаты процентов по кредитным договорам. Если участник СВО уже платил проценты, то банк их направит в счет погашения основного долга.

Минфин готовит законопроект, который освободит участников СВО от уплаты процентов по кредитам. Об этом узнали «Известия».

Военнослужащие будут должны погасить только основной долг, а оставшиеся проценты возместят финансовые организации и бюджет. На это из казны выделят около 5,7 млрд рублей.

Если участник СВО взял кредитные каникулы и уплатил проценты во время этого периода, то банк должен перенаправить эти деньги в счет погашения основного долга.

За последние три года государство делегирует кредитным организациям все больше социальных функций. Поэтому его участие в механизме возмещения хотя бы на 50% затрат для исполнения законодательства мы расцениваем как положительный сигнал бизнесу, — сказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова считает, что после того, как закон будет принят, банки станут меньше одобрять новые кредиты участникам СВО.

Андрей Емелин из Национального совета финансового рынка убежден, что неправильно менять гражданские правоотношения задним числом. Было бы лучше направить адресные выплаты военнослужащим, чтобы за счет них они могли расплатиться с процентами по кредитным договорам.