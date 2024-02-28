«Точка» заплатит своим клиентам компенсацию по счетам, которые связаны с банком QIWI

Банк «Точка» выкупит у своих клиентов права требований по счетам, которые были открыты по лицензии «Киви Банка».

Банк «Точка» собирается выплатить замороженные средства на счетах клиентов, которые работали на базе банковской лицензии «Киви Банка». Об этом пишет «Forbes».

Предпринимателям возместят потери, которые не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов.

Например, если на ваших счетах в «Точке» на базе Банка Киви было заморожено 12 млн рублей, вы получите 1,4 млн рублей от АСВ, а 10,6 млн рублей зачислит «Точка», — сказали в банке.

«Точка» начнет проводить первые платежи с 5 марта 2024 года. Размер выплат, которые не покрываются страховой АСВ, составляют около 8 млрд рублей.

Для этого банку «Точка» придется выкупить у клиентов права требования к «Киви Банку» и взять на себя риски по взысканию этих денег.

Сейчас счета на лицензии банка QIWI открыты у 3% от общего числа клиентов «Точки», это около 20 тыс. человек.