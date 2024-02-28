Какие изменения в маркировке затронут поставщиков в ближайшее время

Что и как нужно маркировать с 1 марта 2024 года и какие требования будут к ювелирным изделиям.

С 1 марта 2024 года производители безалкогольных напитков и квасов в банках будут обязаны маркировать продукцию и передавать информацию о них в систему «Честный ЗНАК».

Такие же требования будут для БАДов, кожных антисептиков, товаров для гигиены рук, медицинских изделий и упакованной воды для детского питания.

С 1 сентября 2024 года ювелирам нужно будет наносить двухмерный штрихкод на все изделия, кроме украшений из серебра.

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