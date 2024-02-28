Перед годовым отчетом инвентаризацию можно провести дистанционно

Проведение инвентаризации активов и обязательств в соответствии с требованиями законодательства о бухучете возможно дистанционным способом. И по ФСБУ 28/2023 тоже.

Рекомендацию по такой дистанционке дал Фонд «НРБУ «БМЦ».

Компания может применять дистанционные технологии, позволяющие установить факт наличия или отсутствия проверяемых объектов, а также их состояние и характеристики.

Допускается использование:

технических средств дистанционной трансляции сигнала (видеосвязь или др.);

контрольно-измерительных приборов, установленных на объектах, с функцией дистанционной передачи показателей.

При этом члены инвентаризационной комиссии могут не находиться рядом с проверяемыми объектами.

Сейчас при инвентаризации надо соблюдать Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.

С 1 апреля 2025 станет обязательным новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». В рамках этого ФСБУ тоже можно применять рекомендацию по дистанционной инвентаризации.

Ранее возможность дистанционной инвентаризации подтвердил Минфин в письме от 24.12.2020 № 02-07-07/113668.

Например, при инвентаризации ИТ-техники может применяться фотофиксация, включающая изображение самого объекта, а также нанесенного стикера с инвентарным номером.

Иногда личное присутствие членов инвентаризационной комиссии непосредственно вблизи предметов инвентаризации в принципе невозможно – например, если это объекты в шахте, на крыше, на мачте, под водой, под напряжением, в бескислородном помещении, в опасной зоне.