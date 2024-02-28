Магазины LG, Bosch и Sony начали закрываться

Торговые точки производителей электроники LG, Bosch и Sony продолжали работать, чтобы распродать остатки и не попасть на штрафы от арендодателей.

Специализированные магазины южнокорейской LG, немецкой Bosch и японской Sony начали закрываться в России. Об этом пишет «Коммерсант».

В начале февраля 2024 года в московском ТЦ «Афимолл Сити» закрылись магазины LG и Sony. Представители компаний в качестве причины назвали «остановку поставок».

Раньше Sony Centre был в каждом городе-миллионнике в РФ, однако из-за санкций они все закрываются, — сказал оператор поддержки компании Sony.

Торговые точки продолжали работать, чтобы распродать остатки и не получить штрафы от арендодателей.

На месте закрытых магазинов откроются точки продаж турецких и китайских поставщиков.