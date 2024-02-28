Магазины LG, Bosch и Sony начали закрываться

Специализированные магазины южнокорейской LG, немецкой Bosch и японской Sony начали закрываться в России. Об этом пишет «Коммерсант».
В начале февраля 2024 года в московском ТЦ «Афимолл Сити» закрылись магазины LG и Sony. Представители компаний в качестве причины назвали «остановку поставок».
Раньше Sony Centre был в каждом городе-миллионнике в РФ, однако из-за санкций они все закрываются, — сказал оператор поддержки компании Sony.
Торговые точки продолжали работать, чтобы распродать остатки и не получить штрафы от арендодателей.
На месте закрытых магазинов откроются точки продаж турецких и китайских поставщиков.
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