Резерв по сомнительным долгам: частые ошибки бухгалтеров. Проверьте, нет ли их у вас

Самая распространенная ошибка бухгалтера — начислять резерв по сомнительным долгам одинаково в налоговом и в бухгалтерском учете. Узнайте, почему так делать нельзя

Сомнительные долги – это дебиторская задолженность за товары, работы, услуги, которая просрочена на 45 и более дней.

Ошибка начислять резерв в налоговом учете так же, как и в бухгалтерском

В бухгалтерском учете можно свободно признать любой просроченный долг и отчислять резерв. Например, вручную создавать резерв минимум раз в год – на 31 декабря.

Другой способ – отчислять в резерв, например, средний процент безнадежных долгов в общей сумме дебиторки.

Зачастую бухгалтеры переносят этот простой способ в налоговый учет, а этого делать не стоит, поскольку в нем жесткие правила. Там не признаются сомнительными долги по выданным авансам и долги заемщиков (ст. 266 НК).

Резерв в налоговом учете нужно считать на последнее число каждого квартала:

при просрочке более 90 дней включите в резерв всю сумму долга;

от 45 до 90 дней – половину.

Предельная величина резерва – 10% выручки за прошлый год или 10% выручки за отчетный период в зависимости от того, что больше.

Любые безнадежные долги мы списываем за счет резерва, а если его не хватит, то остаток включаем расходы (письмо Минфина от 21.10.2019 № 03-03-06/1/80555).

Резерв, рассчитанный на следующую отчетную дату, мы сравниваем с остатком резерва. Если новый резерв меньше, то мы восстанавливаем резерв включив разницу в доходы. Если больше – списываем разницу в расходы. На конец года резерв считаем также.

Отличается только лимит – 10% выручки за текущий год. Если в будущем году резерв создавать не будете, то остаток включите в доходы 31 декабря (ст. 266 НК).

Ошибка не восстанавливать резерв 31 декабря

Основная ошибка бухгалтеров в том, что при создании резерва, его не восстанавливают в конце года.

Когда начисляете резерв, не забывайте делать проводку Д 91.02 К 63, а когда его восстанавливаете, то делайте обратную проводку Д 63 К 91.01 (доходы).