Аттестованный аудитор расскажет все о новом ФСБУ НМА

«Клерк» пригласил на конференцию аудитора Светлану Крапивенцеву, которая объяснит бухгалтерам, как учитывать нематериальные активы по новым правилам.

14 марта 2024 года состоится IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Чтобы бухгалтерам было легко и комфортно работать в 2024 году, мы пригласили топовых экспертов. За один день вы узнаете про все изменения по налогам, учету и кадрам!

Аттестованный аудитор со стажем более 20 лет Крапивенцева Светлана расскажет про новый ФСБУ НМА: что теперь относится или не относится к нематериальным активам и как влияет на отчетность.

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На конференции разберем важные темы

Прикладной анализ изменений законодательства.

Подача отчетность по новым требованиям

Пошаговые инструкции по изменениям в бухучете и налогах.

Готовые алгоритмы по ФСБУ, налоговому и кадровому учету, работе с самозанятыми.

Топ претензий ФНС к налогам, схемам и зарплате.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!