Аттестованный аудитор расскажет все о новом ФСБУ НМА

14 марта 2024 года состоится IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.
Чтобы бухгалтерам было легко и комфортно работать в 2024 году, мы пригласили топовых экспертов. За один день вы узнаете про все изменения по налогам, учету и кадрам!
Аттестованный аудитор со стажем более 20 лет Крапивенцева Светлана расскажет про новый ФСБУ НМА: что теперь относится или не относится к нематериальным активам и как влияет на отчетность.
Сейчас действует скидка 30% на покупку билетов! Успевайте согласовать билеты у руководителя до праздников, чтобы гарантировать места. Количество мест ограничено!
На конференции разберем важные темы
Прикладной анализ изменений законодательства.
Подача отчетность по новым требованиям
Пошаговые инструкции по изменениям в бухучете и налогах.
Готовые алгоритмы по ФСБУ, налоговому и кадровому учету, работе с самозанятыми.
Топ претензий ФНС к налогам, схемам и зарплате.
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!
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