С 1 марта будет новый формат электронных доверенностей

Электронные доверенности, оформленные по старому формату, будут принимать до 28 февраля 2025 года. Новые документы можно сделать бесплатно в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

С 1 марта 2024 года можно использовать новые форматы электронной доверенности и заявления об отзыве электронной доверенности. Об этом сказано на сайте ФНС.

Новый формат электронной доверенности позволяет оформить доверенность с правом передоверия, а также на нескольких уполномоченных представителей, — говорится в сообщении.

Для представления отчетности и других документов в налоговую по доверенности можно использовать бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ». В ней есть функционал, который поможет оформить электронную доверенность по новой форме.

Налоговики будут принимать доверенности, которые были оформлены по ранее действующему формату, до 28 февраля 2025 года.