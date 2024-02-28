В специальных административных районах зарегистрировались около 200 иностранных компаний

В специальные административные районы за 2023 год переехало порядка 200 иностранных организаций с российским участием.

В 2023 году порядка 200 иностранных организаций с российским капиталом зарегистрировались в специальных административных районах (САР). Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

Возвращаются в Россию и иностранные компании с российским капиталом. В 2022 году в Специальные административные районы переехали 83 компании, на тот момент это было в три раза больше, чем в 2021 году. Но в прошлом году в России «прописались» еще 200 компаний, — сказал Максим Решетников.

Недавно мы писали, что головная структура «Тинькофф» зарегистрировалась в САР на острове Русский.