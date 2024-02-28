Центробанк сохранит ограничения на снятие наличной валюты

Валютные ограничения будут действовать до 9 марта 2024 года, ЦБ может их продлить, поскольку видит тенденцию к девалютизации.

Банк России не собирается отменять ограничения на снятие наличной валюты. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Полякову.

Основная причина введения этого ограничения - санкции, которые запрещают ввоз наличной иностранной валюты недружественных стран российскими банками. И пока этот запрет действует, мы не видим целесообразности отмены и нашего ограничения, — сказала Ольга Полякова.

Также она добавила, что от банков и клиентов не запроса на снятие ограничений. В обществе появилась тенденция к девалютизации.

Сейчас валютные ограничения действуют до 9 марта 2024 года. Они предусматривают лимит на снятие наличной валюты до 100 тыс. долларов или эквивалентной суммы в евро. Порядок установлен для держателей валютных вкладов, если он открыт до 9 марта 2022 года. Остальные деньги можно получить в рублях.