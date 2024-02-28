Отчитываться о деньгах в иностранных банках надо будет по новой форме

Проект опубликован на федеральном портале.
Поправки вносят в постановление правительства от 28.12.2005 № 819, которым утверждены формы и правила таких отчетов.
Вводят правила сдачи отчетов о движении средств в иностранных банках юрлицами – резидентами, входящими в одну международную группу компаний с юрлицами – нерезидентами.
Меняют форму отчета о движении денег на зарубежных счетах для организаций и ИП.
Также в проекте приведены новые коды видов операций для этого отчета.
Отметим, что физлица сдают отчет о движении денег по своим заграничным счетам по правилам из постановления правительства от 12.12.2015 № 1365.
ИП за бизнес-счет отчитывается по постановлению № 819, за личный счет – по постановлению № 1365.
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