Валютные операции

Отчитываться о деньгах в иностранных банках надо будет по новой форме

Будут новые формы отчетов организаций и ИП о движении средств по зарубежным счетам.
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Проект опубликован на федеральном портале.

Поправки вносят в постановление правительства от 28.12.2005 № 819, которым утверждены формы и правила таких отчетов.

Вводят правила сдачи отчетов о движении средств в иностранных банках юрлицами – резидентами, входящими в одну международную группу компаний ‎с юрлицами – нерезидентами.

Меняют форму отчета о движении денег на зарубежных счетах для организаций и ИП.

Также в проекте приведены новые коды видов операций для этого отчета.

Отметим, что физлица сдают отчет о движении денег по своим заграничным счетам по правилам из постановления правительства от 12.12.2015 № 1365.

ИП за бизнес-счет отчитывается по постановлению № 819, за личный счет – по постановлению № 1365.

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Валютные операции

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