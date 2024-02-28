ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

Центробанк сообщил об отзыве лицензии у небольшого банка «Гефест» из Тверской области. По величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе. Банк нарушал законодательство, в том числе антиотмывочное и не соблюдал нормативные акты ЦБ. В течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, пишет регулятор.

«Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции, обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Гефест» игнорировал предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.

Полномочия органов управления в банке приостановлены, в банк назначена временная администрация.