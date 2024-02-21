Центробанк отозвал у банка «Киви» лицензию

Банк неоднократно нарушал закон о противодействии отмыванию денег, без ведома пользователей открывал QIWI-кошельки, а также проводил выскокорисковые операции с теневым бизнесом.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (АО). Об этом сказано на сайте регулятора.

Лицензия была отозвана из-за того, что банк в течение последних 12 месяцев пять раз нарушал федеральные законы о банковской деятельности. ЦБ дважды вводил ограничения на проведение отдельных операций.

Кроме того, «Киви» банк систематические нарушал требования по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений, — сказано в сообщении.

Также ЦБ выявил случаи открытия банком QIWI-кошельков без ведома пользователей. Их персональные данные использовались для проведения операций, что «создавало значительные риски для граждан».

Организация занимала 89 место в банковской системе РФ, но не была значимым кредитором реального сектора экономики.