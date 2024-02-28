⚡️Итоги дня: рыба-дрель, штрафы за тезок, главные причины детского ожирения

Подготовили самые интересные новости за 28 февраля в кратком дайджесте:
Судебные приставы за два года ошибочно выписали штрафы 1500 полным тезкам должников. В итоге им вернули более 15,9 млн рублей необоснованно взысканных средств, заявили в Генпрокуратуре РФ.
Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков. Ему было 94 года.
Выяснилось, что рыба Danionella cerebrum размером с ноготь может издавать звуки громкостью до 140 децибел. Это уровень шума, который считается непереносимым.
Например, работающая дрель создает шум на 140 дБ, а старт ракеты — на 145 дБ.
Врачи назвали главные причины детского ожирения (проблема оказалась не в фастфуде). И даже не в сладостях. Самая частая причина — избыточное поступление калорий в условиях низкой физической активности при условии наследственной предрасположенности.
С марта вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи. Например, собаки весом более 5 кг должны содержаться в клетке площадью не менее 4 кв. м при температуре от 22 °С до 26 °С и влажности воздуха от 35% до 85%. Ряд зоомагазинов будет вынужден отказываться от продажи животных, так как их содержание по новым условиям будет нерентабельным.
Huawei Pay перестал работать в России. В России перестали работать карты китайской платежной системы UnionPay, привязанные к службе HuaweiPay. Пользователи столкнулись с невозможностью оплаты устройствами в терминалах отечественных магазинов.
Стоимость биткойна превысила 60 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года.
Apple прекратила разработку электромобиля, которую вела с 2014 года. На сообщение о закрытии проекта уже отреагировал глава Tesla Илон Маск, опубликовавший смайлик с приветствующим жестом.
Комментарии1
а где купить рыбу Danionella cerebrum? Я ее одному очень "милому" человеку подарить хочу