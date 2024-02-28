⚡️Итоги дня: рыба-дрель, штрафы за тезок, главные причины детского ожирения

Судебные приставы за два года ошибочно выписали штрафы 1500 полным тезкам должников. В итоге им вернули более 15,9 млн рублей необоснованно взысканных средств, заявили в Генпрокуратуре РФ.

Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков. Ему было 94 года .

Выяснилось, что рыба Danionella cerebrum размером с ноготь может издавать звуки громкостью до 140 децибел. Это уровень шума, который считается непереносимым.

Например, работающая дрель создает шум на 140 дБ, а старт ракеты — на 145 дБ.