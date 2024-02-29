Бизнес просит не привлекать банки к выдаче субсидий

Деловые сообщества просят властей пересмотреть механизм предоставления льготных кредитов малому и среднему бизнесу. Предприниматели хотят получать поддержку напрямую, а не через банки.

Торгово-промышленная палата (ТПП), «Опора России», «Деловая Россия» и РСПП предложили предоставлять малому и среднему бизнесу льготные кредиты и субсидии не через банки, а напрямую. Об этом пишет «РБК».

Субсидии должны предоставляться напрямую получателям поддержки — субъектам МСП, а не банкам в качестве компенсационного механизма, — сказано в письме представителей бизнес-сообщества.

Модель кредитования МСП хотят переориентировать, чтобы она была сфокусирована не на объемах выдачи кредитных средств, а на росте числа получателей.

В 2022 году 44% кредитной задолженности малого и среднего бизнеса приходилась на крупные кредиты от 1 млрд рублей. Это всего 0,2% от общего числа выданных кредитов.

На займы до 5 млн рублей приходится 85,2% от общего числа выданных кредитов. В денежном выражении это 7%.

Также деловые объединения просят создать механизм оценки эффективности действующих мер поддержки. Нужно сформировать методологию оценки эффективности совместно с предпринимательским сообществом, а также периодически проводить такую оценку для финансовых и нефинансовых мер.