Работодатели сами вызывают к себе трудинспекторов

Сейчас примерно каждый пятый профвизит, который проводит инспекция труда, идет по инициативе самого работодателя.
Как поясняет Роструд, по итогам профвизита нет штрафов, нет протоколов.
Основная задача профилактических визитов – оказание консультационной поддержки работодателей. Инспектор приходит с целью помочь работодателю устранить нарушения, если они есть, а не наказать за них.
Цели профилактического визита:
выяснить, с какими сложностями сталкивается работодатель;
выявить риски, которые сам работодатель еще не заметил;
помочь устранить выявленные проблемы;
предотвратить возникновение нарушений в будущем.
Кстати, от профилактического визита можно отказаться.
Таким образом, одни работодатели отказываются от таких запланированных визитов, а другие, напротив, сами их инициируют.
Комментарии1
Сегодня только писали письмо, просим назначить "профилактический визит". Они попросили, чтобы мы их попросили прийти😁 Сами они прийти не могут, но очень хотят... Выбора у нас нет, тяжелый несчастный случай был, хоть и не связанный с производством, но нужно миллион бумаг оформить.