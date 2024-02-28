Работодатели сами вызывают к себе трудинспекторов

В прошлом году трудинспекции провели 190 тысяч профилактических визитов, из которых около 40 тысяч – по инициативе самих работодателей. Годом ранее активность работодателей по этому вопросу была в 3 раза ниже.

Сейчас примерно каждый пятый профвизит, который проводит инспекция труда, идет по инициативе самого работодателя.

Как поясняет Роструд, по итогам профвизита нет штрафов, нет протоколов.

Основная задача профилактических визитов – оказание консультационной поддержки работодателей. Инспектор приходит с целью помочь работодателю устранить нарушения, если они есть, а не наказать за них.

Цели профилактического визита:

выяснить, с какими сложностями сталкивается работодатель;

выявить риски, которые сам работодатель еще не заметил;

помочь устранить выявленные проблемы;

предотвратить возникновение нарушений в будущем.

Кстати, от профилактического визита можно отказаться.

Таким образом, одни работодатели отказываются от таких запланированных визитов, а другие, напротив, сами их инициируют.