Установлен рекорд по суммам кредитов бизнесу под поручительства Нацгарантсистемы

Речь идёт о кредитах под поручительства Национальной гарантийной системы (НГС), оператор которой по решению Правительства РФ - Корпорация МСП.
Результат по итогам 2023 года стал рекордным за все время функционирования НГС.
В сравнении с 2022 г. рост привлеченного МСП объема финансирования превысил 35%. Одновременно на 5% увеличилось количество поддержанных кредитов и контрактов (56 тыс.), — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По итогам 2023 года в лидеры по приросту финансирования под гарантии и поручительства НГС вошли:
гостиницы и общепит (МСП, работающие в ней, привлекли 34,2 млрд руб., это рост на 76%);
транспортировка и хранение (90 млрд руб., 66%);
обрабатывающие производства (280 млрд руб., 48%);
научно-техническая деятельность (39 млрд руб., 40%).
Такой существенный прирост произошел за счет реализации специальной программы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей «ПСК+1764». Предоставленные малым и средним предприятиям этих сфер льготные кредиты позволили им расширить свое производство, наладить выпуск новой и увеличивать объемы уже выпускаемой продукции, а также создать рабочие места, — добавил Исаевич.
Известно, что лидерами по приросту финансирования малого и среднего бизнеса с поддержкой НГС стали Свердловская и Нижегородская области. За ними идут Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург.
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