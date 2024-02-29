Установлен рекорд по суммам кредитов бизнесу под поручительства Нацгарантсистемы

Корпорация МСП отчиталась о сумме выданных в 2023 году малому и среднему бизнесу кредитов - это свыше 1 трлн рублей.

Речь идёт о кредитах под поручительства Национальной гарантийной системы (НГС), оператор которой по решению Правительства РФ - Корпорация МСП.

Результат по итогам 2023 года стал рекордным за все время функционирования НГС.

В сравнении с 2022 г. рост привлеченного МСП объема финансирования превысил 35%. Одновременно на 5% увеличилось количество поддержанных кредитов и контрактов (56 тыс.), — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По итогам 2023 года в лидеры по приросту финансирования под гарантии и поручительства НГС вошли:

гостиницы и общепит (МСП, работающие в ней, привлекли 34,2 млрд руб., это рост на 76%);

транспортировка и хранение (90 млрд руб., 66%);

обрабатывающие производства (280 млрд руб., 48%);

научно-техническая деятельность (39 млрд руб., 40%).

Такой существенный прирост произошел за счет реализации специальной программы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей «ПСК+1764». Предоставленные малым и средним предприятиям этих сфер льготные кредиты позволили им расширить свое производство, наладить выпуск новой и увеличивать объемы уже выпускаемой продукции, а также создать рабочие места, — добавил Исаевич.

Известно, что лидерами по приросту финансирования малого и среднего бизнеса с поддержкой НГС стали Свердловская и Нижегородская области. За ними идут Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург.