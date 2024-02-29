Если СФР не прислал больничный на работника, запросите его сами

Оплата больничных идет в проактивном порядке. Работодатели получают информацию от СФР и передают туда необходимые данные. Но бывает, что больничный есть, а информации из СФР об этом нет.

В таком случае работодатель может сам запросить больничный в СФР.

Для этого нужно знать его номер. Номер больничного сотруднику дает врач, также его можно найти на Госуслугах или в личном кабинете на сайте СФР.

А вам своевременно приходит информация из СФР о больничных или приходится запрашивать их самостоятельно?