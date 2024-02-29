Если СФР не прислал больничный на работника, запросите его сами

В таком случае работодатель может сам запросить больничный в СФР.
Для этого нужно знать его номер. Номер больничного сотруднику дает врач, также его можно найти на Госуслугах или в личном кабинете на сайте СФР.
А вам своевременно приходит информация из СФР о больничных или приходится запрашивать их самостоятельно?
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