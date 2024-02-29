Роскомнадзор дал рекомендации, как отчитываться по рекламе

Документ представляет собой ответы на самые частые вопросы участников рынка о представлении отчетности в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР):
кто из участников рекламной цепочки должен вносить данные для их передачи в ЕРИР;
когда подавать статистику о количестве просмотров;
как подавать детализацию/разаллокацию по актам;
как зарегистрировать площадку распространения креатива;
нужно ли создавать «нулевые» акты и др.
Роскомнадзор также напомнил, что по ст. 18.1 Закона «О рекламе» с 1 сентября 2022 года участники рекламного рынка обязаны маркировать интернет-рекламу и передавать ему данные о ее размещениях.
Начать дискуссию