Имущественный вычет по НДФЛ можно получить за две квартиры

Максимальный размер имущественного вычета на покупку жилья – 2 млн рублей. Если вы не использовали его полностью, остаток не сгорает.

Остаток имущественного вычета до полного его использования может быть учтен при получении вычета в дальнейшем.

Об этом напоминает Минфин в письме от 07.02.2024 № 03-04-05/10217.

Например, вы купили квартиру за 1,7 млн рублей. Вычет получен. Потом покупаете вторую квартиру за 2,9 млн рублей. По ней можно получить вычет в размере 300 тыс. рублей.

Но это правило о вычете на несколько квартир работает только на те квартиры, которые были куплены после 01.01.2014.

Если первая квартира из нашего примера была куплена, например, в 2016 году, а вторая в 2024 году, то вычет на вторую квартиру будет.

Если первая квартира была куплена в 2013 году, то вычета на вторую квартиру не будет. Недоиспользованный вычет в размере 300 тыс. рублей просто «сгорит», так как раньше были такие правила.

Комментарий главного редактора «Клерка» Если первая квартира была приобретена до 2014 года и по ней получен вычет, вы не сможете получить вычет по второй квартире, но сможете получить вычет на ипотечные проценты. Это возможно, если вы купили вторую квартиру в ипотеку и ранее вычет по процентам на первую квартиру не заявляли. Такое разъяснение, в частности, дает Минфин в письме от 26.12.2023 № 03-04-05/125867.

Напомним, максимальный вычет на покупку жилья – 2 млн руб. (на несколько объектов), максимальный вычет на проценты по ипотеке – 3 млн руб. (на один объект).