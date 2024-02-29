Как отдыхаем в марте 2024: будут длинные выходные

Эту неделю придется доработать полностью, а следующая рабочая неделя будет короче.

8 марта, пятница – нерабочий праздничный день. 7 марта – предпраздничный день, который будет на 1 час короче.

Причем сокращение рабочего дня на 1 час 7 марта идет, в том числе, и для тех, кто работает на полставки. Они должны уйти домой не на полчаса раньше, а на час.

Таким образом, на следующей неделе нас ждут три выходных дня.

Производственный календарь для пятидневной рабочей недели смотрите здесь, для шестидневной недели – тут.