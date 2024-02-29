Как отдыхаем в марте 2024: будут длинные выходные

8 марта, пятница – нерабочий праздничный день. 7 марта – предпраздничный день, который будет на 1 час короче.
Причем сокращение рабочего дня на 1 час 7 марта идет, в том числе, и для тех, кто работает на полставки. Они должны уйти домой не на полчаса раньше, а на час.
Таким образом, на следующей неделе нас ждут три выходных дня.
Производственный календарь для пятидневной рабочей недели смотрите здесь, для шестидневной недели – тут.
Подробно о том, что как режим работы компании, внутренние правовые акты и региональные постановления влияют на правила расчета праздничных дней, расскажем на курсе «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы узнаете, как работать с производственным календарем и научитесь составлять его в 1С: ЗУП.
Вас ждут видеоуроки, практические задания, проверочные тесты, куратор в процессе обучения и онлайн-встреча с экспертом.
Вы можете купить курс по специальной цене за 7 300 рублей вместо 32 890 рублей. Успейте записаться — старт потока 1 марта!
Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
На все курсы повышения квалификации действует скидка до 87%! Посмотреть каталог.
Комментарии1
А для тех, кто работает 2 часа - у тех час?
А кто работает по часу - им совсем не приходить?