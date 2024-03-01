Почему важно соблюдать новые требования к годовой отчетности

В бухгалтерском учете появились новые ФСБУ, которые нужно применять. Не забудьте включить их в годовую отчетность за 2023 год, чтобы не получить штрафы за искажение показателей!

Бухгалтерскую отчетность за 2023 год нужно составлять с учетом следующих стандартов:

ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

С 2024 года организации обязаны начать применение ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», если ранее не перешли на него досрочно в добровольном порядке.

Еще одни стандарт: ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» начнет действовать для всех с 1 апреля 2025 года, но можно начать применять его досрочно.

Если бухгалтер проигнорирует применения новых стандартов, то компания получит отрицательное заключение аудиторов по отчетности. Это значит, что бизнесу откажут от участия в тендерах, а банки не смогут выдавать кредиты.

За несоблюдение ФСБУ не оштрафуют, но это может привести к искажению показателей финансовой отчетности. Если «разлет» составит 10% и больше, то компания заплатит штрафы по ст. 120 НК.

За нарушения в одном налогом периоде организацию могут оштрафовать на 10 тыс. рублей, а за искажение показателей в течение нескольких периодов — 30 тыс. рублей.

Также неточные бухгалтерские показатели могут привести к тому, что сумма налога к уплате окажется заниженной, а это уже грозит административным штрафом по ст. 15.11 КоАП в размере 5-10 тыс. рублей. За повторное нарушение бизнес заплатит 10-20 тыс. рублей или получит дисквалификацию на 1-2 года.

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