Налоговики не будут определять точные критерии дробления бизнеса

ФНС считает, что достаточно сложившейся правоприменительной практики по делам с искусственным дроблением, а в законе определять «дробленку» излишне и даже вредно.

Замглавы ФНС Дмитрий Сатин назвал излишним предложение «Опоры России» четко зафиксировать в НК понятие «дробление бизнеса» и определить его критерии. Об этом пишет «РБК».

Это может быть даже вредно с точки зрения определенности налогоплательщика. Есть нормативное регулирование, есть сформированная судебная практика. На мой взгляд, пока этого достаточно, чтобы компании чувствовали себя довольно уверенно, — сказал Дмитрий Сатин.

Также он добавил, что сейчас «доначислений по дроблению очень мало».

С 2018 года по август 2023 года суды рассмотрели 643 дела о дроблении бизнеса с целью ухода от налогов, общий размер доначислений составил 56 млрд рублей.

Когда за три года по понятию, которого нет в Налоговом кодексе, доначисляют НДС, налог на прибыль, штраф, пени, то бизнес, который десятилетиями иногда работал, просто убивается и доводится до банкротства, — заявил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Критерии искусственного дробления бизнеса определены только в письме ФНС № 03-02-07/107221 от 09.11.2023. Они включают в себя:

деятельность налогоплательщика через применяющих специальные налоговые режимы подконтрольных лиц, которые не выполняют реальных функций;

хозяйственная деятельность с использованием одних и тех же работников;

неразрывно связанные между собой направления деятельности, составляющие единый производственный процесс, направленный на получение общего результата.

Сложившаяся правоприменительная практика по налоговым спорам, связанным с «дроблением бизнеса», содержит огромную коррупционную составляющую, наносящую бизнесу значительный финансовый и репутационный ущерб, — говорится в докладе аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов предлагает разграничить естественное расширение бизнеса и непосредственное дробление, когда крупные предприятия делятся на маленькие, чтобы получить налоговые льготы.

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