Обменять юани теперь можно в банкоматах «Тинькофф»

Услуга по обмену юаней появилась в банкоматах «Тинькофф». На получение наличной валюты не действуют ограничения ЦБ и лимиты по снятию средств через банкоматы.

Банк «Тинькофф» запустил обмен юаней в своих банкоматах. Клиенты смогут покупать валюту КНР со своего рублевого счета. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

«Тинькофф» добавил новую валюту для обмена в собственных банкоматах — теперь клиенты помимо долларов и евро могут покупать юани со своего рублевого счета, — говорится в сообщении.

На покупку валюты в банкоматах не действуют ограничения Центробанка на снятие валюты, а также лимиты по получению наличных в банкомате.

Чтобы обменять в банкомате «Тинькофф» юани, доллары или евро нужно выбрать пункт «Обменять», авторизоваться по карте или через Tinkoff Pay, выбрать рублевый счет, указать валюту и сумму для получения.

Пока что услуга доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Иркутска и Сочи. В будущем сервис появится в других городах.