Вкладчикам банка «Киви» начали выплачивать страховое возмещение

Клиентам QIWI нужно с паспортом прийти в офис банка «Уралсиб» и заполнить заявление о выплате страховки.

С 29 февраля 2024 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начинает выплату страхового возмещения клиентам банка «Киви», у которого Центробанк отозвал лицензию. Об этом сказано на сайте АСВ.

Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться с 29 февраля 2024 года через ПАО «БАНК УРАЛСИБ», действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента, — говорится в сообщении.

Чтобы получить возмещение, вкладчику нужно лично посетить офис банка «Уралсиб», предъявить паспорт и заполнить форму заявления о выплате возмещения.

Если клиенты банка «Киви» проживают там, где нет офиса банка-агента, то заявления на выплату страхового возмещения нужно направить по почте в АСВ.

С 19 марта 2024 года вкладчики смогут оформить заявление на сайте Агентства или на Госуслугах.

Получить информацию о размере возмещения можно на портале Госуслуг или на баннере, который размещен на главной странице официального сайта Агентства по страхованию вкладов.