Вышли новые контрольные соотношения для РСВ

Налоговики сверят, сходится ли сумма взносов с суммой начислений, умноженной на тариф. По каждому работнику проверят превышение базы.

Вышло письмо ФНС от 26.02.2024 № БС-4-11/2112@ с контрольными соотношениями для РСВ.

Напомним, с 2024 года применяют новую форму РСВ, в которой предусмотрены взносы по отдельным видам страхования (ОПС, ОМС) для сотрудников-иностранцев, если это предусмотрено международным договором.

Поэтому для новой РСВ разработали новые контрольные соотношения. В перечне содержится более 300 соотношений.