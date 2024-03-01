Вышли новые контрольные соотношения для РСВ

Вышло письмо ФНС от 26.02.2024 № БС-4-11/2112@ с контрольными соотношениями для РСВ.
Напомним, с 2024 года применяют новую форму РСВ, в которой предусмотрены взносы по отдельным видам страхования (ОПС, ОМС) для сотрудников-иностранцев, если это предусмотрено международным договором.
Поэтому для новой РСВ разработали новые контрольные соотношения. В перечне содержится более 300 соотношений.
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