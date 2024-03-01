Долю импорта сократят до 17% ВВП

Путин призвал сокращать долю импортной продукции, самостоятельно производить товары, лекарства и транспорт. Основную ставку нужно сделать на цифровые технологии и роботизацию.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал до 2030 года снизить долю импортной продукции. Она должна составлять не больше 17% ВВП.

Отечественные компании должны сами производить лекарства, оборудование, товары и транспортные средства. Основной упор сделают на увеличении производительности труда, роботизации и внедрении цифровых технологий.

Задача — к 2030 году войти в 25 лучших стран мира по числу промышленных роботов.

Общее число отечественных товаров и услуг увеличится в полтора раза, а объемы несырьевого экспорта вырастут не менее чем на две трети.

Президент напомнил, что в конце 90-х доля импорта достигала 26% валового продукта. В 2023 году этот показатель сократился до 19%, что в пересчете на деньги составляет 32 трлн рублей.