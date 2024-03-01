Бюджет будут планировать на шесть лет

Теперь власти начнут создавать не только трехлетний бюджет, но и заниматься финансовым планированием на более долгий срок.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести финансовое планирование на шесть лет вперед.

В стране будут формировать не только трехлетний бюджет, но и составлять финансовый план на шесть лет.

Считаю необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трехлетку, но и верстать все основные расходы инвестиций дальше, на период до 2030 года, — сказал Владимир Путин.

Все инициативы президента войдут в национальные проекты, которые ведомства подготовят до конца 2024 года.