Бюджет будут планировать на шесть лет

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести финансовое планирование на шесть лет вперед.
В стране будут формировать не только трехлетний бюджет, но и составлять финансовый план на шесть лет.
Считаю необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трехлетку, но и верстать все основные расходы инвестиций дальше, на период до 2030 года, — сказал Владимир Путин.
Все инициативы президента войдут в национальные проекты, которые ведомства подготовят до конца 2024 года.
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