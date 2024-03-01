Путин: к 2028 г. доля стран БРИКС в мировом ВВП будет 36.6%

Он отметил, что уже в 2028 году страны БРИКС с учетом государств, которые недавно стали членами этого объединения, будут создавать около 37% глобального ВВП, тогда как показатель «группы семи» опустится ниже 28%. Хотя еще 10-15 лет назад ситуация была совершенно другой: таковы мировые тенденции. Они носят объективный характер.

Вот смотрите, доля в мировом ВВП по паритету покупательной способности «большой семерки» в 1992 году была 45,7%. А БРИКС, без учета даже расширения, в 1992 году, тогда организации не было, но страны БРИКС, только 16,5% в 1992 году. А в 2022-м уже «семерка» 30,3%, а БРИКС – 31,5%. А к 2028 году ситуация еще больше поменяется в сторону БРИКС, будет 36,6%. Для «семерки» прогноз на 2028 год – 27,8%. Никуда от этого не деться. Это объективная реальность. Так и будет, что бы ни происходило, в том числе даже и на Украине. - отметил глава государства.

Курс на то, чтобы и дальше создавать эффективные и безопасные логистические коридоры, на передовой технологической базе строить новую глобальную финансовую архитектуру, свободную от политического вмешательства.

Путин указал, что взаимодействуем с партнерами на принципах равноправия, уважения интересов друг друга. И потому к работе ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС и других объединений с участием России активно подключаются новые и новые государства.