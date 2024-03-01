Инвестиции

Брокер ВТБ начнет проводить сделки с ценными бумагами в выходные дни

В первую очередь в нерабочие дни инвесторы смогут управлять БПИФ денежного рынка «Ликвидность».
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Брокер «ВТБ мои инвестиции» планирует разрешить клиентам торговать финансовыми инструментами в нерабочие дни, пишут «Ведомости».

Сначала проводить сделки по выходным будет можно с биржевым паевым инвестиционным фондом фонда (БПИФ) денежного рынка «Ликвидность». Затем список финансовых инструментов будет расширяться.

За 2023 год клиенты брокера ВТБ заработали более 86% и 74% за год по стратегиям инвестконсультирования. Об этом сказано на сайте ВТБ.

Отдельно отмечу результаты робота-советника ВТБ, который с момента запуска показал доходность до 140,1%. Мы будем и дальше делать все, чтобы приумножать финансовый результат наших клиентов, при этом экономя их время и силы, — сказал руководитель дирекции финансового консультирования ВТБ Сергей Захаров.

В 2023 году объектом активов физических лиц у брокера вырос на 86% год к году до 1,4 трлн рублей. Число клиентов выросло до 3,2 млн человек, а общее количество сделок превысило 140 млн.

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