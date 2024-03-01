На продление программы материнского капитала выделят еще 600 млрд рублей

Татьяна Голикова с Минтрудом подсчитала, что на выплату материнского капитала будут нужны дополнительные 600 млрд рублей.

До 2030 года из бюджета дополнительно выделят 600 млрд рублей, чтобы продлить программу материнского капитала. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Мы с Минтрудом уже быстро все посчитали. Это дополнительно до 2030 года 600 млрд рублей, — сказала Голикова.

Также она добавила, что каждый год на материнский капитал расходуется 570 млрд рублей, эту сумму нужно пересчитать с учетом прогноза рождаемости и индексации.

Сегодня мы писали, что Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года, а также сохранить «Семейную ипотеку».