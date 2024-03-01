🍔 ИП на ПСН может кормить школьников обедами и пирожками

Услуги общепита, в том числе без залов обслуживания, можно перевести на патент.

Есть ГОСТ по общепиту. По нему услуги общепита включают, в том числе организацию рационального комплексного питания для определенных контингентов потребителей. Также сюда относится реализация продукции общепита и покупных товаров навынос из зала предприятия общепита.

Таким образом, ИП может применять ПСН в отношении услуг по производству комплексных обедов, выпечки и напитков и доставке их в общеобразовательные учреждения.

Такой вывод делает Минфин в письме от 23.01.2024 № 03-11-11/4894.