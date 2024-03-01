⚡️Итоги дня: Microsoft представила ИИ для финансистов, смартфоны превратились в «кирпич», маркировка добралась до пчел

Microsoft представила ИИ чат-бота для финансистов . ИИ чат-бот способен работать с табличными данными в Excel, а также с почтовым менеджером Outlook.

Маркировка добралась до пчел. С 1 марта вступили в силу правила учета животных, подлежащих маркировке. Норма касаются домашней птицы, пушных зверей, оленей, верблюдов, пчел, объектов водного, животного происхождения и крупного рогатого скота.

На помощь прибыли пожарные 149-й части. В итоге кота получилось освободить, сейчас он приходит в себя и находится под присмотром своей новой хозяйки.

Пожарные из Ленобласти спасли котика , застрявшего в дыре под фундаментом жилого дома. Жалобные мяукания, доносящиеся из стены,

Использование антидепрессантов среди людей в возрасте от 12 до 25 лет увеличилось почти на 64% с начала пандемии COVID-19. Среди девочек-подростков эти цифры еще выше.

Илон Маск подает в суд на OpenAI и Сэма Альтмана за нарушение миссии компании.

Смартфоны Xiaomi превратились в «кирпич» . Пользователи жалуются на глобальный сбой после нового обновления ПО. У некоторых на экранах появляется основное меню, которое предлагает перезагрузить телефон или стереть все данные, у других просто черный экран.

Костин ожидает, что ключевая ставка в России к концу 2024 снизится до 13%, будет снижаться аккуратно — «по-женски».

Весна пришла! Финансовая примета на 1 марта. Чтобы весь год был удачным, 1 марта нужно подставить лицо солнечным лучам. Наши предки верили, что в этот день солнцу нужно показать также и свой кошелек. В этом случае он всегда будет полон.

Весной запахло?

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