⚡️Итоги дня: Microsoft представила ИИ для финансистов, смартфоны превратились в «кирпич», маркировка добралась до пчел

Microsoft представила ИИ чат-бота для финансистов. ИИ чат-бот способен работать с табличными данными в Excel, а также с почтовым менеджером Outlook.
В ближайшие месяцы доллар будет дешеветь.
Ускорение глобального экономического роста и усиление про-рисковых настроений окажут давление на доллар США.
Маркировка добралась до пчел. С 1 марта вступили в силу правила учета животных, подлежащих маркировке. Норма касаются домашней птицы, пушных зверей, оленей, верблюдов, пчел, объектов водного, животного происхождения и крупного рогатого скота.
Пожарные из Ленобласти спасли котика, застрявшего в дыре под фундаментом жилого дома. Жалобные мяукания, доносящиеся из стены,
услышала жительница дома. Женщина позвонила в ближайшую пожарную часть.
На помощь прибыли пожарные 149-й части. В итоге кота получилось освободить, сейчас он приходит в себя и находится под присмотром своей новой хозяйки.
Использование антидепрессантов среди людей в возрасте от 12 до 25 лет увеличилось почти на 64% с начала пандемии COVID-19. Среди девочек-подростков эти цифры еще выше.
Илон Маск подает в суд на OpenAI и Сэма Альтмана за нарушение миссии компании.
В иске говорится, что OpenAI ставит прибыль выше пользы для человечества.
Смартфоны Xiaomi превратились в «кирпич». Пользователи жалуются на глобальный сбой после нового обновления ПО. У некоторых на экранах появляется основное меню, которое предлагает перезагрузить телефон или стереть все данные, у других просто черный экран.
Самым эффективным управленцем среди глав регионов РФ в феврале стал Сергей Собянин. KPI месяца: 91%.
Костин ожидает, что ключевая ставка в России к концу 2024 снизится до 13%, будет снижаться аккуратно — «по-женски».
Весна пришла! Финансовая примета на 1 марта. Чтобы весь год был удачным, 1 марта нужно подставить лицо солнечным лучам. Наши предки верили, что в этот день солнцу нужно показать также и свой кошелек. В этом случае он всегда будет полон.
Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!
ФСБ приступила к проверке деятельности банка QIWI
Силовики проверят, не выводила ли группа QIWI за границу денежные средства, которые были получены преступным путем.
Курсы повышения
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Официальное удостоверение с занесением в госреестр
Рособрнадзора
квалификации
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Бухгалтер маркетплейса72 ак. часа Удостоверение о повышении квалиф. на 72 ак.ч.
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Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах140 ак. часов Удостоверение
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ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация144 ак. часа Удостоверение
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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Четвертого марта не забудьте сдать уведомление по ЕНП: что еще важно учесть бухгалтеру. Дайджест разборов
В 2024 году уведомления по ЕНП на НДФЛ надо сдавать два раза в месяц. Ближайший срок сдачи – 4 марта (так как 3 марта – выходной). Если в компании не было выплат физлицам за этот период, то сдавать нулевое уведомление не надо.
Логистические термины, которые нужно знать всем продавцам
Если вы продаете на Ozon по схеме realFBS или заказываете товары из-за границы, то наверняка общаетесь с сотрудниками логистических компаний. Иногда, кажется, что у них какой-то свой язык — фулфилмент, кросс-докинг, сборные и генеральные грузы… Столько странных терминов... В этой статье собрали самые часто употребляемые слова и рассказываем, что они значат.
У Wildberries появилась экспресс-доставка цветов
Жители крупных городов смогут заказывать букеты в мобильном приложении и на сайте маркетплейса Wildberries.
Премия к 8 марта: как оформить, можно ли принять в расходы
ТК дает право работодателям поощрять работников, добросовестно выполняющих трудовые обязанности, в том числе выплачивать премии и дарить подарки (ст. 191 ТК). Выплата премии к 8 марта работникам бухгалтерии, где, в основном работают женщины, допустимый способ отблагодарить за качественный и добросовестный труд.
Центробанк сделает универсальный платежный QR-код
Пилотный проект с единым QR-колом для бесконтактной оплаты платежей запустят уже в 2024 году.
⚡️Итоги дня: Microsoft представила ИИ для финансистов, смартфоны превратились в «кирпич», маркировка добралась до пчел
Подготовили дайджест главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.
На кого именно распространят амнистию по «дробленке»
Для получения амнистии бизнесу нужно самостоятельно сдаться налоговикам и заявить о готовности работать в рамках закона. Предприниматели опасаются, что такие действия все равно приведут к штрафам и доначислениям.
Депутаты предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕАЭС. Рассмотрим законопроект
В Госдуму внесли законопроект № 564179-8 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Он опубликован в электронной базе данных парламента.
Пришла весна: бухгалтерам хотят вручать Оскар, очередное уведомление по НДФЛ, пятничные игры для ума. 🌷«Ночной бухгалтер» №1634
Первый день весны...еще и пятница. Вот это чудесное совпадение. Немного поговорим о работе и потом расслабимся, ведь сегодня день кошек и еще можно немного поиграть. Главное не забыть вовремя сдать уведомление по НДФЛ.
Как совершать платежи в Китай в 2024 году. Обзор банков
Итак, в продолжении темы про отзыв лицензии у QIWI банка, мы хотим вам рассказать про альтернативы этому платёжному механизму. Эта статья будет интересна тем, кто работает с маркетплейсами, имеет активный товарооборот с Китаем.
- 2 часа Внесение изменений в ЕГРЮЛ
Как убрать отметку о недостоверности из ЕГРЮЛ. Мини-курс
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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
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Что делать бухгалтеру с исполнительным листом на сотрудника. Мини-курс
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Выплаты старшим по дому облагают взносами. За счет жильцов
Если собственники квартир скидываются, чтобы оплатить труд активиста, который радеет за их дом, то из этих денег должно идти не только само вознаграждение, с которого еще удерживают НДФЛ, но и страховые взносы.
Социальный фонд досрочно выплатит детские пособия
Родители получат выплаты на детей за февраль уже 1 марта. Обычно средства перечисляют каждое третье число.
С 1 марта отчётность в ЦБ по валюте обязаны сдавать «дочки» резидентов
Теперь отчитываться перед Центробанком о сделках с иностранными контрагентами должны не только резиденты РФ, которые включены в список Банка России, но и их российские и иностранные дочерние компании.
Как убрать отметку о недостоверности из ЕГРЮЛ. Мини-курс
Вы наверное уже слышали, что за прошлый год ФНС исключила из ЕГРЮЛ 170 тысяч фирм. Чтобы не попасть в их число, внимательно слушаем эту инструкцию.
📄📄 Бухгалтеры обсуждают двухстраничную ТОРГ-12
Когда в накладной 1-2 наименования товара, весь документ прекрасно вмещается на одну бумажную страницу формата А4. А если наименований не очень много, но и не очень мало, то одной страницы уже маловато – часть текста уходит на второй лист.
С 1 марта нельзя продавать ювелирку без двухмерного штрихкода
На ювелирные изделия теперь обязательно наносят двухмерные штриховые коды.
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Анализ финансовой отчетности предприятия
Для успешного ведения бизнеса компания должна быть в курсе своего финансового состояния. Для этого необходим финансовый анализ (ФА). Он позволяет определить эффективность деятельности и понять, что предпринять для улучшения текущей ситуации. В статье мы расскажем о порядке применения ФА. Также пройдемся по каждому методу его проведения.
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Изменили требования к маркировке винодельческой продукции в части информации о товаре.
Комментарии3
Ага, а Маск просто из любви к человечеству все делает, прибылью не интересуется совсем
Маск попросил написать на своем надгробии, что он никогда не был в терапии)
У нас говорят: от сумы и тюрьмы не зарекайся. К этому можно добавить и болезни. Он что, предполагает, что не доживет до необходимости обращаться к врачам? Пессимист, однако….