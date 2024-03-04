Бухгалтеры

🔥 Самая масштабная конференция на «Клерке» состоится уже 14 марта. Успейте зарегистрироваться!

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве.
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14 марта 2024 года пройдет IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». За один день участники познакомятся со всеми изменениями по налогам, учету и кадрам! Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Встреча будет полезна специалистам в области бухгалтерии, налоговым консультантам, руководителям компаний и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом.

Сейчас действует скидка 30% на покупку билетов. Успевайте согласовать билеты у руководителя до праздников, чтобы гарантировать участие. Количество мест ограничено!

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На конференции разберем важные темы

  • Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате.

  • Как подготовиться к сдаче отчетности за 1 квартал.

  • Ответы на требования по годовой отчетности.

  • Массовые изменения в ЕФС-1.

  • Новые претензии ФНС к компаниям.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

  • Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, про ошибки в РСВ и уточненные отчеты.

  • Сокуренко Вера — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России — объяснит, какие условия нужно выполнить для применения упрощенных форм отчета, когда сдавать бухотчетность и в каком порядке.

  • О том, что будут проверять налоговики в 2024–2025 году подробно расскажет Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики.

  • О том, как грамотно платить самозанятым проконсультируют специалисты компании Qugo Козьмина Татьяна и Шибаев Артур.

  • Крапивенцева Светлана уточнит, что теперь относится или не относится к нематериальным активам и почему это важно знать всем бухгалтерам. Светлана — руководитель практики МСФО КСК ГРУПП, аттестованный аудитор — более 20 лет.

А еще «Клерку» удалось заполучить на конференцию топового эксперта по расчетам с сотрудниками!

  • Воробьева Елена — к. э. н., автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998 — проконсультирует об особенностях МРОТ в 2024 году, доплатах за работу в выходные дни при увольнении (актуальные изменения, которые уже надо учитывать на практике, но еще не внесенные в ТК!), когда и как можно уменьшить размер премии, какие выплаты включать в расчет за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и другие изменения в работе бухгалтера по зарплате и кадровика.

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Почему стоит прийти на конференцию

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Успевайте согласовать билеты у руководителя до праздников, чтобы гарантировать места.

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

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🔥 Самая масштабная конференция на «Клерке» состоится уже 14 марта. Успейте зарегистрироваться!

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