Теперь открыть бизнес и получить электронную подпись можно онлайн

Новый сервис ФНС позволит зарегистрировать компанию или ИП, открыть счет в банке и получить электронную подпись без личного присутствия.

1 марта 2024 года ФНС запустила комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн». Предприниматели смогут зарегистрировать ИП или компанию, оформить электронную подпись и открыть счет в банке в дистанционном режиме, без личного визита.

На сайте ФНС сказано, что новый сервис будет работать в экспериментальном режиме до 1 марта 2025 года. Потом расширят список услуг, которые предприниматели будут получать онлайн.

Важное условие: заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе, — говорится в сообщении.

Чтобы зарегистрировать бизнес, предпринимателю нужно выбрать банк, в котором он отроет счет, дать согласие на удаленное получение электронной подписи и отправить документы для регистрации через сервис «Старт бизнеса онлайн».

В эксперименте уже участвуют Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Промсвязьбанк.