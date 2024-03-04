ВЭД: грузы на границе станут досматривать намного быстрее

Такое указание дал В. Путин в ходе обращения к Федеральному собранию 29 февраля и чиновники уже активно выполняют его.

Президент отметил, что очереди на пограничных пунктах пропуска — это большая проблема, которая особенно остро стоит на Дальнем Востоке. По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут, а реальности практически каждый водитель грузовой фуры нередко ждёт на границе часами.

Перед Минтрансом президент поставил конкретную задачу: типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут. И добавил, что современные технологии позволяют это сделать.

Такие требования важны и для ритмичной работы транспортного коридора «Север – Юг», который свяжет Россию со странами Ближнего Востока и Азии. Его основой станут не только автомобильные маршруты, но и бесшовное железнодорожное сообщение на всём протяжении от наших портов на Балтике и Баренцевом море до побережья Персидского залива и Индийского океана. — сказал Путин.

Также будут наращивать пропускную способность железных дорог в южном направлении. Это позволит активно использовать портовые мощности Азовского и Чёрного морей.

В связи с инициативой президента Минтранс оперативно отрапортовал, что стартовала опытная эксплуатация первого на Дальнем Востоке портального инспекционно-досмотрового комплекса в автомобильном пункте пропуска Забайкальск. Как раз он и сократит время досмотра грузов. Причём это чисто российская разработка.

Технология абсолютно безопасная и позволяет водителю проезжать сквозь комплекс без остановки.

Для каждого пункта пропуска показатели индивидуальны: например, на границе с новыми регионами время досмотровых процедур сократилось в 8-10 раз.