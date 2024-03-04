Уведомление по ЕНП

Четвертого марта не забудьте сдать уведомление по ЕНП

В 2024 году уведомления по ЕНП на НДФЛ надо сдавать два раза в месяц. Ближайший срок сдачи – 4 марта (так как 3 марта – выходной).
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В этом уведомлении будет НДФЛ, удержанный за период с 23 по 29 февраля. Код периода – 21/12.

По НДФЛ с зарплаты КБК будут такие:

  • по ставке 13% – 18210102010011000110

  • по ставке 15% – 18210102080011000110.

Если в компании не было выплат физлицам за этот период, то сдавать нулевое уведомление не надо.

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