Четвертого марта не забудьте сдать уведомление по ЕНП

В этом уведомлении будет НДФЛ, удержанный за период с 23 по 29 февраля. Код периода – 21/12.
По НДФЛ с зарплаты КБК будут такие:
по ставке 13% – 18210102010011000110
по ставке 15% – 18210102080011000110.
Если в компании не было выплат физлицам за этот период, то сдавать нулевое уведомление не надо.
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