Водителям разрешили заключать краткосрочные договоры ОСАГО

Оформить страховку можно на срок от одного дня до трех месяцев. Такой подход будет актуален для тех, кто подрабатывает в такси.

Вступили в силу поправки к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». С марта 2024 года владельцы автомобилей могут заключать краткосрочные договоры обязательного страхования от одного дня до трех месяцев.

Краткосрочный договор должен вступить в силу не раньше трех дней с момента передачи страховщикам нужных документов. Временной промежуток нужен, чтобы договоры ОСАГО не заключали после того, как водитель попал в ДПТ.

Ожидается, что цена страхового полиса на один день будет выше, чем 1/365 стоимости годового полиса. Месячный полис будет дороже, чем 1/12 от годового ОСАГО.

Краткосрочная страховка будет выгодна тем, кто время от времени работает в такси.